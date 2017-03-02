Киев, 2 марта, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Украинские националистические батальоны начали блокировать автодороги в Донбассе. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает агентство «Экономика сегодня».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

Сообщается, что украинские радикалы, которые ранее заблокировали железнодорожные линии, ведущие на контролируемую народными республиками Донбасса территорию, теперь начали блокировать автодороги, ведущие на подконтрольную ДНР И ЛНР территорию.

Радикалы установили мобильные блоки поперек автодорог и выставили охрану. Уточняется, что заблокированы четыре автотрассы.

Напомним, те же радикалы ранее заблокировали железнодорожное сообщение между Украиной и Донбассом. По этим железнодорожным линиям на Украину поступал антрацитовый уголь, необходимый украинской промышленности и энергетике.

Известно, что Донбасс обеспечивал треть потребности Украины в угле. Теперь Киев вынужден искать альтернативу донбасскому углю, и оказывается, что такая альтернатива — только уголь из России.

Власти ДНР и ЛНР в ответ на непрекращающуюся экономическую блокаду приняли решение ввести внешнее управление на предприятиях, находящихся в украинской юрисдикции, но расположенных в народных республиках Донбасса. Отныне все налоги с этих предприятий будут поступать в бюджеты республик.