Украинские радикалы блокируют автодороги в Донбассе
Киев, 2 марта, 2017, 16:48 — ИА Регнум. Украинские националистические батальоны начали блокировать автодороги в Донбассе. Об этом сегодня, 2 февраля, сообщает агентство «Экономика сегодня».
Сообщается, что украинские радикалы, которые ранее заблокировали железнодорожные линии, ведущие на контролируемую народными республиками Донбасса территорию, теперь начали блокировать автодороги, ведущие на подконтрольную ДНР И ЛНР территорию.
Радикалы установили мобильные блоки поперек автодорог и выставили охрану. Уточняется, что заблокированы четыре автотрассы.
Напомним, те же радикалы ранее заблокировали железнодорожное сообщение между Украиной и Донбассом. По этим железнодорожным линиям на Украину поступал антрацитовый уголь, необходимый украинской промышленности и энергетике.
Известно, что Донбасс обеспечивал треть потребности Украины в угле. Теперь Киев вынужден искать альтернативу донбасскому углю, и оказывается, что такая альтернатива — только уголь из России.
Власти ДНР и ЛНР в ответ на непрекращающуюся экономическую блокаду приняли решение ввести внешнее управление на предприятиях, находящихся в украинской юрисдикции, но расположенных в народных республиках Донбасса. Отныне все налоги с этих предприятий будут поступать в бюджеты республик.