Нижний Новгород, 2 марта, 2017, 16:42 — ИА Регнум. Суд Советского района Нижнего Новгорода 2 марта приговорил двух бывших оперуполномоченных уголовного розыска отдела полиции № 7 УМВД по Нижнему Новгороду Алексея Соколова и Вадима Волкова к лишению свободы на 5 лет общего режима каждому.

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Как сообщили ИА REGNUM в межрегиональной правозащитной организации «Комитет по предотвращению пыток» (МКПП), бывшие сотрудники полиции признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а, б» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств»).

Оба осужденных были взяты под стражу в зале суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2011 года нижегородец Александр Дмитриев был незаконно вывезен полицейскими из собственной квартиры и доставлен в отдел полиции № 7 по подозрению в совершении кражи. На следующий день мировой суд Советского района, перед которым предстал Дмитриев по обвинению в оказании сопротивления сотрудникам полиции, освободил его от административной ответственности ввиду отсутствия события правонарушения.

Несмотря на это, полицейские вновь отвезли Дмитриева в отдел, где под пытками заставили оговорить себя и своего знакомого в совершении кражи строительных инструментов. В ходе «допроса с пристрастием» оперуполномоченные Алексей Соколов и Вадим Волков избивали Дмитриева, а также применили к нему пытку «конверт», когда человеку выворачивают руки за спину, надевают наручники, связывают ноги ремнем, продевают через руки и ноги веревку и сзади стягивают ее таким образом, чтобы человек оказался «сложенным», как конверт. Во время этой экзекуции Соколов сел на спину задержанному, от чего тот почувствовал резкую боль в районе поясницы.

После подписания «чистосердечного» признания мучения Дмитриева не закончились. Оказалось, что у знакомого, которого ему пришлось оговорить, имеется алиби на момент совершения преступления. Соколов и Волков вновь жестоко избили Дмитриева и заставили написать новое признание, что кража была совершена им в одиночку.

На следующее утро Дмитриев был отпущен домой. Вызванная скорая помощь срочно госпитализировала пострадавшего в больницу. Врачи диагностировали у него компрессионный неосложненный перелом тела первого поясничного позвонка, ушиб поясничной области, сотрясение головного мозга, полуциркулярные ссадины запястий.

На сегодняшний день Дмитриев является инвалидом второй группы.

В апреле 2011 года по заявлению Дмитриева было возбуждено уголовное дело, которое было прекращено 6 октября того же года в связи с отсутствием события преступления. В мае 2012 года дело было возобновлено и передано в СК РФ.

В январе 2014 года суд вынес в отношении Соколова и Волкова обвинительный приговор и назначил каждому наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Сторона защиты подала апелляционную жалобу, и 4 марта 2015 года судебная коллегия отменила решение суда первой инстанции. Осужденные, которые провели более года в СИЗО, были освобождены в зале суда, мера пресечения была заменена им на домашний арест, а дело было направлено в суд на новое рассмотрение.

Повторное рассмотрение уголовного дела также закончилось для экс-полицейских обвинительным приговором.