Львов, Украина, 2 марта, 2017, 16:35 — ИА Регнум. Сегодня, 2 марта, в с. Глухов на Львовщине (Украина) на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь» прогремел взрыв, в результате которого погибли восемь шахтеров. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины, передает ИА REGNUM.

Pixabay.com В шахте

«2 марта в 12:46 в с. Глухов Сокальского района Львовской области на шахте №10 «Степная» ОАО «Львовуголь» на горизонте 550 м в 119-м конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы», — информирует пресс-служба.

В момент аварии в шахте находились 172 горняка, в частности, на аварийном участке — 34 шахтера. «Восемь из них погибли, и шесть горняков с травмами были подняты на поверхность», — говорится в материале.

В то же время судьба 20 горняков на данный момент остается неизвестной. Изначально сообщалось, что неизвестно о судьбе 24 горняков. «Причина обрушения устанавливается. К проведению аварийно-спасательных работ привлечены подразделения Минуглепрома и ГосЧС», — добавили в ГосСЧС.

Кроме того, по данным главы Независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, в результате взрыва погибли 11 шахтеров. «На шахте Степная ГП «Львовуголь» авария! Взрыв метана. 11 (!!!) погибших!!! На момент взрыва было (на аварийном участке — прим. ИА REGNUM ) 34 человека. Взрыв произошел в 12:25», — написал на своей странице в Facebook Волынец.

Также об аварии сообщил пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко. «На шахте в Сокальском районе Львовской области произошла авария, в результате которой есть пострадавшие. Об этом президенту сообщили глава Львовской ОГА и руководитель ГосЧС. Продолжаются аварийно-спасательные работы, создан координационный штаб», — отметил Цеголко на своей странице в Facebook.

В свою очередь, губернатор Львовской области Олег Синютка в эфире телеканала «112 Украина» проинформировал, что созданная комиссия установит, связан ли взрыв на шахте с работами по увеличению объемов добычи.

«Предварительно квалифицируется взрыв метана, но конечный вывод даст комиссия, которая проведет расследование. Будет создана комиссия, которая проведет расследование, и она сделает вывод, нарушались ли правила техники безопасности… Напротив, по сравнению с предыдущим временем мы не увеличивали объемы добычи. Но то, что полностью готовились все средства для того, чтобы увеличивать добычу в связи с блокадой, это очевидно… В связи с тем, что мы перестали получать уголь с востока Украины, мы готовились к тому, чтобы увеличить объемы добычи на «Львовуголь». Связан ли взрыв на шахте с проведением работ по увеличению объемов, даст заключение только комиссия», — заявил Синютка.

Напомним, за семь месяцев 2016 года на государственных угольных предприятиях Украины, находящихся на подконтрольной украинской власти территории, произошло 278 случаев общего производственного травматизма, из них 10 случаев — со смертельным исходом. В сравнении с аналогичным периодом 2015 года уровень общего производственного травматизма увеличился на 62 случая (27,5%, 218 случаев в 2015 году). Показатель смертельного травматизма возрос. За аналогичный период прошлого года зафиксировано два случая травматизма со смертельным исходом.