Ярославль, 2 марта, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Для борьбы с незаконной рекламой в Ярославле вводится система автодозвона по телефонам нарушителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

City-yaroslavl.ru Незаконные объявления

Правила благоустройства Ярославля запрещают расклеивать объявления и иные рекламные и информационные материалы на деревьях, остановочных комплексах, зданиях и сооружениях, водосточных трубах и так далее. Однако такая расклейка происходит.

Чтобы исправить ситуацию и повлиять на нарушителей, комитет по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля запустил в работу автоматизированную систему оповещения. В базу заносятся номера, указанные на незаконных объявлениях, и эти номера ставятся на постоянный автодозвон. Абонент при ответе на звонок слышит информационное сообщение, в котором указывается на совершение правонарушения и необходимость убрать незаконные объявления.

«Эта мера доказала свою эффективность в других регионах, поскольку большим количеством звонков фактически блокируется телефонный номер нарушителя, а, следовательно, это отражается и на работе всей организации. В настоящее время дозвон осуществляется только на городские стационарные номера, но мы планируем закупить GSM-модуль, который позволит осуществлять звонки и на номера сотовых операторов», — сказал председатель комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля Илья Кислинский.

Из 25 номеров, поставленных на дозвон, 6 нарушителей убрали свои объявления. В день система может произвести до восьми тысяч звонков.

«Мы настроили систему, чтобы она делала звонки каждые 10 секунд. Автодозвон начинается в 8.30 утра и заканчивается в 17.30. За день мы делаем 500 звонков одному абоненту. Обычно люди первые два-три раза берут трубку, а потом отключают телефон. Мы прекращаем обзвон после того, как нам районная администрация подтверждает, что незаконное объявление снято. Или нам собственники объявления позвонят, что убрали свою рекламу, а сотрудники районных администраций это подтвердят», — сказал главный специалист комитета по рекламе, наружной информации и оформлению города мэрии Ярославля Николай Серов.

Интересно, что такая система сегодня никак не регулируется законом. В то время как даже недобросовестных заемщиков закон запрещает беспокоить более раза за сутки, двух раз за неделю, 8 раз за месяц.