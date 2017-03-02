Кострома, 2 марта, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Три туристических бренда Костромской области вошли в число ста лучших в России. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора, ими стали костромской сыр («Кострома Сырная»), Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь («Колыбель династии Романовых») и Резиденция Снегурочки («Кострома — родина Снегурочки»).

Павел Ищенко ИА REGNUM Костромская Снегурочка

В ТОП-100 Национального рейтинга вошли достопримечательности из 45 регионов РФ. Список формировался после исследования, направленного на выявление «наиболее известных, узнаваемых и привлекательных для туристов региональных брендов», которое провел Центр информационных коммуникаций «Рейтинг», журнал «Отдых в России» и исследовательское агентство BCGroup.

Итогом исследования стал список из тысячи брендов, которые разделили на пять групп: «Объекты показа (достопримечательности, места отдыха, географические и промышленные объекты)», «Туристические маршруты», «Мероприятия событийного туризма», «Гастрономические бренды» и «Народные художественные промыслы».

После того, как часть из них «отсеяли», было отобрано 425 проектов, по которым и проводился опрос граждан. Бренды, вызвавшие больше всего откликов, и вошли в ТОП-100.

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