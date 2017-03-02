Москва, 2 марта, 2017, 16:24 — ИА Регнум.



Publicdomainpictures.net Молочный шоколад

Примерно в 25% случаев покупатель в России рискует купить скорее шоколадный продукт, чем натуральный шоколад. Таковы результаты лабораторных испытаний, проведенных Роскачеством.

Кондитерское изделие, содержащее эквиваленты какао-масла, например, пальмоядрового, кокосового и кондитерского жиров, не является нарушителем в России и попадает в категорию «качественных и безопасных». Так, эквиваленты какао-масла выявлены в четырех образцах (SunMilk, «Победа вкуса» (пористый), «Слад&Ко», «Мишка на Севере»). Но при этом ни одна в России лаборатория не имеет аккредитацию на данную методику испытаний, поэтому этот показатель является справочным.

Низкое содержание общего сухого остатка какао, говорящее об использовании заменителей масла какао, выявлено еще в трех (Fiori, Аlten Burg, «Праздничная открытка»).

Недостаток молочных жиров был зафиксирован в SunMilk, пористом шоколаде «Победа вкуса» и продукции под торговой маркой «Спартак» от одноименного белорусского производителя.

Специалисты Роскачества нашли недочеты и в шоколаде кондитерской фабрики «Верность качеству» под маркой Globus. Хотя он и отличается высоким содержанием какао, что говорит о натуральности, тем не менее не соответствует высоким ГОСТам, которые сам же производитель заявил на упаковке изделия.

«То, что сегодня кондитерские изделия выпускаются по ТУ, а не по требованиям ГОСТ, свидетельствует и о понижении покупательной способности населения, и о деградации нашего кондитерского рынка», — отметил директор «Товарищества А. И. Абрикосова сыновей» Дмитрий Абрикосов.

Между тем исследование Роскачества развеяло популярный миф о превосходстве импортного шоколада над отечественным. Более того, так как шоколад российского производства широко востребован в настоящее время на рынках Азии и получение российского Знака качества откроет отечественным производителям дополнительные возможности экспорта.

Высококачественный молочный шоколад, претендующий на Знак качества, должен быть изготовлен из натурального сырья и не должен содержать растительных жиров, заменителей масла какао, красителей, усилителей вкуса и консервантов. Этим повышенным требованиям, по данным исследования, соответствует 21 образец: «Алёнка», «Воздушный», «Конфил», «Победа Вкуса», «Россия — щедрая душа», «Россия — щедрая душа» (пористый), «Русский шоколад», «Яшкино», Dove, Fine Life, Milka, Nestle, Sobranie, KarlFazer, Lindt Excellence Extra creamy, Merci, Movenpick, Plan B, Ritter sport goldschatz, Ritter Sport, «Альпийское молоко» и Schogetten Alpine milk chocolate.

Читайте также: В России проверят качество шоколада

Как сообщало ИА REGNUM, «Российская система качества» запустила всероссийское исследование молочного шоколада в январе 2017 года. Потребительским испытаниям подверглись образцы порядка 35 транснациональных брендов и российских торговых марок из Бельгии, Германии, Финляндии, Франции и Швейцарии, а также продукция, произведенная на территории России, в частности в Калининграде, Ленинградской, Московской, Тульской, Ярославской, Рязанской областях.