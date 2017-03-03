Санкт-Петербург, 3 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум.



Путиловский завод акционерного общества Путилов, наружный вид башенной мастерской завода

18 февраля 1917 года к забастовке на Путиловском заводе, начатой в лафетно-штамповочной мастерской, присоединяются другие цехи. Рабочих на митинги поднимают местные активисты-большевики.

Делегация от бастующих была направлена к дирекции и начальнику завода, генералу Дубницкому. Генерал ответил на требования рабочих резким отказом, обвинил их в государственной измене и подрыве военной мощи державы. Он потребовал немедленно прекратить забастовки, угрожая закрытием мастерских и увольнением.

Генерал-майор Дубницкий Александр Григорьевич

Власти Санкт-Петербурга боролись с дезертирством и уклонением от службы. Например, в газете «Новое Время» можно было прочитать следующую новость:

«В списках лиц, состоявших на службе в московской полиции, обратили внимание фамилии лиц, далеких по своему социальному положению от деятельности сыскной полиции. По этим спискам были произведены аресты представителями народной милиции.

При допросе некоторых арестованных агентов выяснились любопытные обстоятельства. Некоторые из чинов сыскной полиции только числились по спискам и тем самым освобождались от призыва в войска. За такое внесение в списки уплачивали от 3-х до 10-ти тысяч рублей»

Несмотря на относительное затишье в забастовках, активисты «левых» движений продолжали революционную агитацию.

Из февральской прокламации бюро центрального комитета РСДРП:

«Все имущие классы, чувствуя прибыльную добычу, как стая черных воронов на падаль, слетелись под тень двуглавого хищного орла, призывая страдающий народ к единению. Они предлагали рабочему классу и демократии терпеливо сносить свою участь, мириться с кабалой, господством кнута и тюрем во имя… победы над немцами.

Стерлась былая грань между кадетами и плехановцами, между Милюковым и Пуришкевичем, все хором кричат о войне до конца и придерживают своих детишек и близких подальше от войны, около «патриотического» порога, при работах на оборону, при союзах и т.д.

Немецкие пехотинцы направляют пулеметы на русских из траншеи на реке Висла, в 1916 году

Мир наполняется бесстыдной ложью. Ураган националистических страстей и хищных вожделений капитала в стране… Прятать голову и закрывать глаза подло! Многомиллионный народ на краю гибели. Голод стоит за дверьми бедняков, а за ними двинется старая гостья России — холера.

Только сам народ может помочь себе. Другой силы, кроме силы народа, — нет. Правда, варварская, предательская политика царского правительства не удовлетворяет даже Пуришкевича, Родзянко и Гучкова, но рабочий класс не должен возлагать своих надежд на имущие классы: их недовольство другое. Думское большинство, земцы, городские тузы и дворяне недовольны царем потому, что он плохо ведет войну, и что царская политика возмущает народ и открывает ему глаза на весь вред царской системы.

И все эти тузы, капиталисты и помещики озабочены только одним: спасением монархического царского корабля, так как эта система им выгодна. Ропот этих господ и тех, кои мечтают о замене Николая II другим лицом, есть стремление спасти царские порядки, пожертвовать лицами, но сохранить систему.

Господская по своей природе Государственная Дума также не может быть надеждой рабочего люда. Она требует продолжения войны, а следовательно, и продолжения того горя и бедствий, которые выпали на долю всей бедноты. Государственная Дума отвергла даже простое предложение немцев начать переговоры о мире. Другого исхода, кроме народной борьбы, — нет.

Рабочий класс и демократия не должны ждать, когда царская власть и капиталисты пожелают помириться, а теперь же вести борьбу против этих хищников, чтобы взять в свои руки судьбу страны и вопросы мира.

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Первым условием действительного мира должно быть свержение царского правительства и учреждение Временного Революционного Правительства для устройства:

1. Российской Демократической Республики,

2. Проведения 8-часового рабочего дня.

3. Передачи всех помещичьих земель крестьянам.»

Справка ИА REGNUM:

Александр Дубницкий — ученый, генерал, назначендиректором Путиловского завода с 1916 года в качестве поощрения.

Павел Милюков — лидер партии кадетов, депутат Госдумы.

Владимир Пуришкевич — монархист, черносотенец, депутат Госдумы от «правых» партий. Был известен своим хулиганским поведением во время думских заседаний, его часто приходилось удалять из зала. Участвовал в убийстве Распутина.

Александр Гучков — лидер партии «Союз 17 октября», в последнюю Госдуму не избирался. Вместе с рядом имперских военачальников пытался организовать властный переворот, результатом которого должно было стать отречение Николая II от престола в пользу своего сына цесаревича Алексея.