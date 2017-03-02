Калуга, 2 марта, 2017, 16:03 — ИА Регнум. Калужские полицейские задержали 85-летнюю пенсионерку, подозреваемую в краже вещей из камер хранения в торговом центре. Об этом 2 марта сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Иван Билибин. Баба-Яга. 1900

Так, калужский городской отдел полиции обратился администратор одного из сетевых магазинов с заявлением о краже пакета с вещами из ячейки камеры хранения.

Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой. Ею оказалась 85-летняя жительница областного центра.

Согласно материалам уголовного дела, пожилая женщина, находясь в магазине, обратила внимание на покупательницу, которая оставила в камере хранения пакет с вещами. Убедившись, что ее никто не видит, подозреваемая подобрала ключ, открыла ячейку и забрала пакет, а затем спокойно вышла из магазина.

Как пояснила сама пенсионерка, к совершению данного преступления она готовилась заранее. На протяжении некоторого времени, при посещении данного торгового центра, старушка тайно забирала ключи от ячеек камер хранения. Благодаря продуманному плану, она получила возможность при необходимости с легкостью открыть выбранную ячейку.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Похищенное изъято.

За совершение данного преступления пожилой женщине грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , в 2016 году полицейскими калужского региона раскрыто 8 тысяч преступлений и установлено почти 6 тысяч лиц, их совершивших. По итогам 2016 года в области заявили о снижении числа краж на 14,3%.