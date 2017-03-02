Ярославль, 2 марта, 2017, 16:02 — ИА Регнум. Депутат областной Думы Эльхан Мардалиев обратился в прокуратуру Ярославской области с требованием отменить итоги избрания главы Тутаевского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сам Эльхан Мардалиев.

Прокуратура Ярославской области

Как полагает депутат, избрание в феврале 2017 года главой района Дмитрия Юнусова было неправомочным, потому что не сложил с себя полномочия предыдущий глава — председатель муниципального совета района Владимир Кудричев. Дело в том, что в 2016 году в районе действовала система, при которой полномочия главы района и главы администрации были разделены. Главой администрации был Сергей Левашов, который ушел в отставку в ноябре 2016 года.

Дмитрий Юнусов после отставки был избран депутатами уже по новой системе, которая предполагает концентрацию полномочий в одном лице. Однако председатель муниципального совета не слагал с себя обязанности главы района. Таким образом, как полагает Мардалиев, в районе сейчас два главы, что незаконно.

«Полагаю, что конкурс по отбору кандидатур на должность главы Тутаевского муниципального района и его итоги должны быть отменены. Все нормативно-правовые акты, изданные новым главой района — Дмитрием Юнусовым должны быть аннулированы», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Эльхан Мардалиев.

Сам Дмитрий Юнусов с этим не согласен. Он считает, что, поскольку региональный закон изменил систему власти в районе, полномочий главы района председатель муниципального совета лишился автоматически.

«С января 2017 года вступили в силу поправки в законы, которые объединяют должности главы администрации и главы района. Согласно им я стал главой Тутаевского района. Все эти изменения проверялись Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Ярославской области, прокуратурой области. После их одобрения была проведен конкурс и среди 3 кандидатов меня выбрали главой района», — сказал корреспонденту ИА REGNUM глава Тутаевского района Дмитрий Юнусов.

Так или иначе, проверку по депутатскому обращению проведет прокуратура.