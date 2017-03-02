Исламабад, 2 марта, 2017, 15:53 — ИА Регнум.



U.S. Air Force Боевой беспилотник

Беспилотник США открыл 2 марта огонь по двум мужчинам на мотоцикле на северо-западе Пакистана, в результате чего они погибли, сообщает Agence France Press.

Данный удар, осуществленный в агентстве Федерально управляемых племенных территорий Куррам, стал первой подобной операцией на территории страны после прихода к власти Дональда Трампа. В этой — одной из семи Федерально управляемых племенных территорий страны — вооруженные силы страны ведут противостояние с местными исламистами.

По данным представителя местных властей, который пожелал остаться неназванным, оба погибших были «мятежники», однако проверить эту информацию не представляется возможным.

По словам второго официального лица, беспилотник прибыл из Афганистана, куда и вернулся после нанесения ракетного удара по мотоциклу.

Последний удар с помощью БПЛА был нанесен в мае 2016 года, когда был уничтожен главарь афганского «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мулла Ахтар Мансур в провинции Белуджистан.

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Использование беспилотников на территории Пакистана вызывает недовольство у властей страны, а также правозащитников. В частности, в 2013 году Amnesty International заявило, что США могут быть причастны к военным преступлениям из-за их практики внесудебных ликвидаций.

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