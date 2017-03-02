Кампала, 2 марта, 2017, 15:48 — ИА Регнум. В столице Уганды Кампале состоялась торжественная церемония, посвященная передаче первой партии продовольственной помощи из Китая. Руководство КНР одними из первых откликнулись на просьбу о помощи Уганды, испытывающей острый недостаток продуктов питания из-за сильнейшей засухи.

Slum Dwellers International Уганда. Трущобы столицы

Китай передал представителям Уганды более 5,9 тыс. тонн риса. В ближайшее время самолеты доставят еще одну партию гуманитарной помощи. Торжественную церемонию посетил посол КНР в Уганде Чжэн Чжуцян, пишет «Синьхуа».

«Китай очень обеспокоен неурожаями, с которыми столкнулись народы сразу нескольких африканских государств, в том числе Уганда. Братский народ КНР готов всегда оказать помощь и подставить плечо в трудную минуту всем жителям Уганды», — заявил китайский дипломат.

Согласно последним данным, озвученным премьер-министром Уганды, около 26% от общей численности населения страны испытывают нехватку в продовольствии.

Из них 1,6 млн находятся в критическом положении из-за сильнейшего голода. По словам африканского политика, ситуация с продовольствием также значительно осложняется из-за увеличения количества беженцев из Южного Судана.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Китай и Африка имеют огромный потенциал сотрудничества в сфере производства, что делает китайско-африканские экономические связи фундаментально отличными от связей между этими странами и их бывшими метрополиями.