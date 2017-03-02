Минск, 2 марта, 2017, 15:41 — ИА Регнум. Белоруссия в 2017 году собирается увеличить поставки продовольствия на российский рынок. Рост, как заявил журналистам зампред правительства республики Михаил Русый, должен составить 8% по сравнению с 2016 годом.

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По его словам, поставки будут увеличиваться только по тем товарным позициям, которые востребованы в России. По каким именно — Русый не уточнил.

Рост на 8% в Белоруссии считают реальным: только в январе 2017 года поставки продовольственных товаров на российский рынок выросли на 15%.

Объемы поставок будут утверждены на заседании совместной коллегии министерств сельского хозяйства России и Белоруссии, ориентировочно это произойдет 15 марта, сказал Русый.

Ранее сообщалось, что на коллегии министров сельского хозяйства также будет обсуждаться вопрос ограничений поставок белорусской продукции в Россию. В Россельхознадзоре уточнили, что будут отслеживать перемещение продукции, ввозимой из Белоруссии в Россию — от пункта пересечения административной границы до места реализации.

Такие меры вводятся в ответ на претензии со стороны Белоруссии: Минск не раз заявлял, что фальсифицированная продукция, зафиксированная Россельхознадзором, произведена на территории самой России.