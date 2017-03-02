Аддис-Абеба, 2 марта, 2017, 15:40 — ИА Регнум. Эфиопия отмечает годовщину сражения при Адуа, в которой была разгромлена итальянская армия, сообщает Associated Press.

Битва при Адуа. 1896. Картина эфиопского художника

Данное сражение стало решающим в ходе Итало-эфиопской войны. Победа обеспечила суверенитет страны. Таким образом, Эфиопия стала одной из двух африканских стран, сумевших избежать колониального периода в своей истории.

Правительство использует годовщину победы, состоявшейся в 1896 году, для сплочения внутри страны.

«Победа при Адуа является символом мужества для всех африканцев и чернокожих людях по всему миру», — заявил пресс-секретарь правительства Негери Ленчо.

Кроме того, на празднование годовщины победы был приглашен бывший президент ЮАР Табо Мбеки, который также придает данному событию большое значение.

«Данная победа говорит о том, что африканцы могут побеждать», — подчеркнул Мбеки.

Напомним, 1 марта 1896 года состоялась решающая битва между вооруженными силами Италии и Эфиопии. В техническом плане африканцы значительно уступали своим противникам, на их вооружении находились устаревшие кремниевые ружья и луки, в то время как итальянцы