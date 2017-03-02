Великий Новгород, 2 марта, 2017, 15:46 — ИА Регнум. В Великом Новгороде должны построить первый этап второй очереди полигона твёрдых бытовых отходов (ТБО) уже в 2017 году. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 2 марта, заявил мэр города Юрий Бобрышев, выступая перед депутатами городской думы с отчётом о деятельности мэрии за 2016 год.

Pixabay.com Мусорная свалка

По словам мэра, проект прошёл экологическую экспертизу и получил положительное заключение. Ожидается, что в ближайшее время будет завершён подготовительный этап по согласованию необходимой разрешительной документации и начнётся строительство. Заказчиком выступает ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» — основной исполнитель контрактов и договоров по сбору и вывозу отходов на территории Великого Новгорода.

Юрий Бобрышев отметил, что городу нужно думать о строительстве мусоросжигающего завода — по мнению градоначальника, современные мусоросжигающие заводы экологически безопасны. Но прежде всего, необходимо внедрить 100-процентный раздельный сбор мусора и его сортировку. Бобрышев подчеркнул, что сортировкой мусора в Великом Новгороде начали заниматься 11 лет назад.

В вопросе утилизации мусора с мэром не согласился лидер фракции «Яблоко», член совета новгородского клуба «Экология» Константин Хиврич. Он заявил, что новые подходы к обращению с отходами — это, возможно, и мусороперерабатывающий завод, но ни в коем случае не мусоросжигающий, а, возможно, и целая сеть каких-то малых предприятий.

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Напомним, что сортировкой мусора «Новгородское спецавтохозяйство» занималось с марта 2006 года в рамках российско-датского экологического проекта, но к 2012 году мусоросортировочный комплекс выработал свой ресурс и в феврале 2014 года остановил свою работу — был законсервирован. После ремонта он возобновил работу в августе 2015 года, а в мае 2016 года по решению совета директоров ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» были изысканы средства для его модернизации. На полную мощность комплекс запустили в конце 2016 года.

Сейчас весь мусор, образующийся в жилом секторе на территории города — около 130 тонн в сутки — проходит через этот мусоросортировочный комплекс. Отходы сортируются, из них извлекается вторсырье (макулатура и пластик, стекло, черные и цветные металлы), составляющее порядка 10% от общей массы, которое направляется на предприятия переработки Новгородской, Тверской, Ленинградской областей. Также из твёрдых коммунальных отходов извлекаются песок и мелкая органика — почти 30% от общей массы.

В феврале 2017 года ЗАО «Новгородское спецавтохозяйство» переоформило лицензию, расширив перечень отходов, допустимых к обработке на мусоросортировочном комплексе. В ближайшее время все твердые коммунальные отходы, в том числе от юридических лиц, вместо захоронения напрямую на полигоне, будут направляться на предварительную сортировку, что позволит уменьшить их количество на 30−40%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблема состояния полигона ТБО в Великом Новгороде в прошлые годы стала политизированной. Горожан пугали надвигающимся «мусорным коллапсом», а ситуация с полигоном ТБО оказалась в числе претензий, которые депутаты предъявили мэру Великому Новгороду Юрию Бобрышеву, инициировав его досрочную отставку. Сейчас мусор из областного центра принимает полигон под Малой Вишерой.

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