Москва, 2 марта, 2017, 15:37 — ИА Регнум. На рынке «чёрного золота» наблюдается очередной цикл снижения. Котировки Brent резко откатились от уровней вблизи 57 долларов за баррель и 2 марта удерживаются ниже 56 долларов. Цена Brent по-прежнему держится в диапазоне, ограниченном снизу поддержкой в районе 54,15 долларов за баррель, а сверху — сопротивлением на уровне 57,15 долларов, отметил главный аналитик компании «Международный финансовый центр (МФЦ)» Станислав Солдатов.

ptra Нефть

«В целом, видно, что оптимизм на рынке, вызванный воодушевляющей речью ОПЕК о практически полном соблюдении венских соглашений, начинает угасать. Для возобновления покупок нужны свежие, неотыгранные катализаторы, которых пока не предвидится. До тех пор, пока они не появятся на горизонте, нефть будет оставаться под угрозой падения», — пояснил Солдатов.

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«С учетом растущей сланцевой активности в США, а также отсутствия новых позитивных сигналов на мировых рынках энергоносителей, ожидается падение Brent к нижней границе диапазона (54,15) уже во II квартале 2017 года», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, 2 марта цены на нефть продолжают снижаться, после того как стало известно о новом увеличении коммерческих запасов нефти и росте добычи в США. Так, майские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures снизились на — 0,62% по $56,06 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX опустилась на 0,76% — до $53,42 за баррель.