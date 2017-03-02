Киев, 2 марта, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник узнал о том, что президент Украины Пётр Порошенко предусмотрел возможность переезда на территорию Испании и заблаговременно переправил в эту страну материальные ценности. Соответствующую информацию он получил от Службы безопасности Украины и от таможенников, написал Олейник в своём Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Получил информацию от таможенников и службы СБУ, что в январе Порошенко отправил в Испанию два самолета с деньгами и художественными ценностями. Оформили груз как дипломатический», — написал Олейник.

По словам бывшего депутата, украинский посол в Испании — друг Порошенко. Украинский президент назначил его в 2006 году.

«Главная его дипломатическая миссия присмотреть за домом Порошенко. Он потом будет всех убеждать, что бежал с Украины с ручной кладью», — написал Олейник.

Напомним, Владимир Олейник — депутат Рады V, VI и VII созывов. На Украине был объявлен в розыск в декабре 2014 года по подозрению в организации незаконного голосования в Раде 16 января.

Сейчас живёт и работает в Москве. В августе 2016 года украинский МИД аннулировал дипломатический паспорт Олейника.