Санкт-Петербург, 2 марта, 2017, 15:24 — ИА Регнум. Задолженность жителей Санкт-Петербурга по взносам на капитальный ремонт своих домов превысила 1 млрд рублей, а количество должников перевалило за 300 тысяч. Об этом заявил 2 марта глава НО «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» Денис Шабуров, сообщает издание правительства города «Петербургский дневник».

Дарья Антонова ИА REGNUM Счет ЖКХ

Несмотря на пугающую цифру долга, в целом собираемость взносов выросла на 4% и составила к настоящему моменту 88,9%. Для сравнения: в 2015 году собираемость составляла 85%.

«Как подчеркнул Денис Шабуров, в Петербурге взнос на капитальный ремонт остается самым низким по России, на сегодняшний день он составляет от 3 до 4 руб. (за 1 кв. м, — прим. редакции) в зависимости от типа помещения», — сообщает издание. С 2014 года региональный фонд капремонта собрал 6 млрд 636 млн рублей.

Говоря о долгах, в фонде поясняют, что свыше 140 млн руб приходится на собственников нежилых помещений в жилых зданиях, которые также обязаны вносить деньги на капремонт. Именно борьба с этими неплательщиками сейчас находится в приоритете.

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Что же касается неплательщиков — физических лиц, то, как говорят в фонде капремонта Санкт-Петербурга, чаще всего не платят либо маргинальные личности, либо состоятельные люди. Есть и так называемые «идеологические неплательщики», из принципа не желающие оплачивать будущие работы по ремонту домов.

В 2017 году в краткосрочный план капитального ремонта в Петербурге включено 2 249 работ на общую сумму более 7 млрд руб. В частности, будет отремонтировано 459 крыш и 259 фасадов.