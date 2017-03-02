Брянск, 2 марта, 2017, 15:20 — ИА Регнум. В 2017 году финансирование дорожного фонда Брянской области составит 4,8 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, на эти средства построят и приведут в нормативное состояние 471 км дорог. Также пройдет реконструкция моста в Жуковке, и завершится вторая очередь Первомайского моста в Брянске. Однако, несмотря на такие грандиозные планы, губернатор Александр Богомаз остался недоволен работами и назвал всю деятельность ответственных за дороги чиновников показухой.

ru.torange.biz Дорожные работы

В частности главе региона не понравилось проведение ямочного ремонта. В 2017 года такие виды работ пройдут на 340 тысячах квадратных метров.

«Вы планируете построить более 470 километров дорог. А сегодня у вас 35 тысяч квадратных метров требуют ямочного ремонта, почему вы ими не занимаетесь? В мае это будет уже не 35 тысяч, а 350! Вы погоды ждете? Восемь градусов тепла на улице, какая еще нужна погода? Одна-две машины на всю Брянскую область работают! Это не работа, это показуха! Когда вы уже поймете, что чем больше мы делаем ямочного ремонта, тем меньше можем сделать капитального!» — цитирует пресс-служба губернатора.

Кроме того, он пообещал принять «жесткие кадровые решения», если ямочный ремонт дорог не начнется уже в ближайшее время.

ИА REGNUM отмечает, что в 2016 году в регионе было построено и отремонтировано 440 км дорог. Объем дорожного фонда составил 4,6 млрд рублей.