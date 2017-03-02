Киев, 2 марта, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Европейский суд может услышать аргументы украинской компании «Нафтогаз» по поводу расширения мощностей газопровода OPAL и даже среагировать на них, но ненадолго. С приближением зимы европейцы, скорее всего, вновь разрешат «Газпрому» максимальную загрузку трубопровода российским газом. Об этом сегодня, 2 марта, сказал генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Assenmacher Труба газопровода OPAL

«С одной стороны, Украина не является членом ЕС, и поэтому обращаться в органы судебной власти Европейского союза теоретически она не может. Но по усмотрению суда эти аргументы могут быть услышаны, а может, нет. Поэтому прямых последствий я тут не ожидаю. Но некий информационный шум в Европе и в судебных органах произойдет», — объяснил эксперт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Нафтогаз» планирует поддержать польскую компанию PHNiG в иске против «Газпрома». С этой целью холдинг обратился в Общий суд Европейского суда справедливости с просьбой приобщить его к иску польской компании. В «Нафтогазе» считают, что Украина может потерять 10−11 млрд кубометров транзитного газа в год и прибыль в размере $290−320 млн из-за дополнительных мощностей «Газпрома» в Европе.

Польская компания ранее подала иск в суд в связи с тем, что Европейская Комиссия предоставила «Газпрому» доступ к дополнительным 30% мощности европейского газопровода OPAL. ЕК приняла такое решение в октябре 2016 года — «Газпром» сразу же увеличил загрузку газопровода. Но потом из-за судебного разбирательства российская компания была вынуждена вновь снизить загрузку OPAL примерно до 50%.

«Поскольку у Украины ситуация с транзитом еще ухудшается. В Европе все-таки нет большого желания оставаться без газа из-за транзитных проблем Украины. Я думаю, что Евросоюз будет спускать на тормозах этот иск. Возможно, летом OPAL, действительно, не будет работать на полную мощность, а ближе к зиме европейцы откроют опять какую-нибудь лазейку, чтобы увеличивать объемы прокачки через «Северный поток — 1», а в будущем и через «Северный поток — 2», — считает генеральный директор Фонда энергоразвития.

По его словам, поступательное движение в сторону расширения мощностей «Газпрома» по OPAL будет, но не такое быстрое, как хотелось бы «Газпрому».

Напомним, что по итогам 2016 года доля «Газпрома» на европейском газовом рынке составила 34%. По прогнозу Royal Dutch Shell Plc., как минимум до 2035 года российская компания будет крупнейшим поставщиком голубого топлива в ЕС. Согласно данным ВР, эта доля может увеличиться до 40%.

Причем перспектива диверсификации газового рынка ЕС за счет поставок топлива из США и Австралии пока неясна. Но это как минимум дороже на 30% по сравнению с самым дорогим маршрутом поставок российского газа — через Украину.

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