Брюссель, 2 марта, 2017, 15:08 — ИА Регнум. Греция и Италия отправили в другие страны Евросоюза около 15,5 тыс. беженцев в рамках выполнения обязательств стран — членов сообщества. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам, миграции и гражданству Димитрос Аврамопулос.

Mstyslav Chernov Беженцы в Европе

Согласно обязательствам, Греция и Италия должны переместить в течение двух лет 40 тыс. и еще 120 тыс. просителей убежища. По словам Аврамопулоса, Италия и Греция по-прежнему остаются под миграционным давлением.

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Он направил главам МВД стран ЕС письма с напоминанием о том, что к настоящему времени выполнено лишь 36% принятых в 2015 году обязательств. Если страны ЕС не будут выполнять обязательства в полном объеме, ЕК может применить санкции.

«Нам необходимо активизировать реализацию решений по возвращению», — заключил еврокомиссар.

В сентябре 2015 года главы МВД ЕС договорились о расселении в 23 из 28 стран еще 120 тыс. беженцев помимо 40 тыс., согласованных ранее.