Рига, 2 марта, 2017, 15:11 — ИА Регнум. Высокая активность жителей Латвии в первый день подачи деклараций о доходах из-за возможности получить назад переплаченные налоги — предупреждающий сигнал о всеобщей нищете в стране, заявила руководитель Службы госдоходов (СГД) Илзе Цируле, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Pixabay.com Мало денег

Как стало известно, активность жителей была в 10 раз выше обычной. Вместо 6000 за день на сайт Службы госдоходов зашли 60 тысяч человек — и все для того, чтобы подать заявку на возврат нескольких десятков евро, рассказала Илзе Цируле. Чиновница назвала данное поведение тревожным сигналом, показывающим, что стране срочно нужна налоговая реформа.

Цируле пояснила, почему латвийцы хотят получить даже столь небольшие деньги как можно быстрее: «Столь высокая активность вызвана всеобщей бедностью».

Напомним, с 1 марта жители Латвии могут подавать декларацию о доходах за предыдущий год. В СГД сообщили, что в первой половине дня из-за высокой активности пользователей произошли технические сбои в системе электронного декларирования СГД. Во второй половине дня ситуация стабилизировалась. Ранее в СГД не сталкивались с тем, что в систему пытаются одновременно зайти более 10 000 человек. В обычные дни к системе одновременно пытаются подключиться не более нескольких десятков пользователей, рассказали в службе. В СГД также отмечают, что латвийцы все активнее пользуются правом вернуть переплаченный налог. Если в 2015 году были произведены выплаты на сумму 74,4 млн евро, то в 2016 году эта сумма увеличилась уже до 92,54 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, если продолжать ту налоговую политику, которая есть сейчас в Латвии — в будущем упремся в социальный тупик, заявил руководитель Союза свободных профсоюзов Эгил Балдзенс. В пример Эгил Балдзенс приводит Эстонию и Литву, которые делают все возможное, чтобы их налоговые системы стали более привлекательными для инвестиций. «И мы видим, что наши предприятия уходят к соседям, пока это не приобрело массовый характер, нужно срочно это остановить», — заявил эксперт.

Стоит добавить, что население Латвии платит налогов больше, чем жители Литвы и Эстонии. Самой благоприятной для работающих в странах Прибалтики по-прежнему остается политика налогов на рабочую силу в Эстонии, а больше всех на налоги из своих ежемесячных доходов и в 2016 году придется выделять жителям Латвии.