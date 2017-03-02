Ярославль, 2 марта, 2017, 15:11 — ИА Регнум. В ПАО «Сбербанк России» принято решение о масштабной структурной реорганизации, в рамках которой будет существенно сокращено количество территориальных банков. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, ещё 7 февраля всех сотрудников Северного банка Сбербанка России уведомили о реорганизации и присоединении к офису Среднерусского банка в Москве.

Эту информацию прокомментировать ИА REGNUM официально в Сбербанке отказались, сославшись на то, что «банк комментирует структурные изменения только по факту их проведения, решения о которых утверждаются Наблюдательным советом ПАО Сбербанк».

Однако это вопрос является чрезвычайно важным для Ярославской области, поскольку речь идёт о возможной потере доходов регионального бюджета в размере до 1,5 млрд рублей.

В региональном правительстве не скрывают, что им известно о планах Сбербанка, но надеются на то, что будут учтены интересы области.

«Распределение налоговой базы — обсуждаемый вопрос между руководством банка и Правительством Ярославской области. Я не думаю, что Сбербанк оставит наш регион без полутора миллиардов налогов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Ярославской областной думы Александр Гончаров.

Филиальная сеть Северного банка Сбербанка России насчитывает 693 подразделения, в том числе в Архангельской области (с Ненецким АО) — 156, Вологодской области — 170, Ивановской области — 109, Костромской области — 97, Ярославской области — 161. В числе подразделений Северного банка — филиал на Новой Земле, который является самым северным банковским офисом России.