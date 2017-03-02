Москва, 2 марта, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Замглавы правительства РФ Аркадий Дворкович заявил, что у России нет возможности обновить 50% парка сельхозтехники.

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Необходимо «обновить примерно 50% парка сельскохозяйственной техники, это очень серьезная задача», сказал Дворкович на заседании правительства.

«У нас нет достаточных ресурсов для ее решения», — добавил он, высказав надежду на то, что по мере увеличения доходности самих сельхозпроизводителей и улучшения ситуации с бюджетом при экономическом росте такие возможности появятся.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минсельхоза Александр Ткачев предложил провести в ближайшее время докапитализацию государственного «Росагролизинга» — для ускорения темпов обновления парка сельхозтехники на условиях лизинга.

В то же время в 2017 году планируется увеличить площади обрабатываемых сельхозземель — впервые за 15 лет вся посевная площадь в России превысит планку в 80 млн гектаров — это плюс 523 тыс., заявил Ткачев.

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