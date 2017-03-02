Красноярск, 2 марта, 2017, 15:03 — ИА Регнум. Визит президента РФ Владимира Путина в Красноярск, который состоялся 1 марта, вызвал серьезный ажиотаж среди горожан. В соцсетях они активно обсуждают, как в городе наводили лоск перед приездом главы государства.

Admkrsk.ru Снег и лёд в Красноярске

В частности, красноярцы задаются вопросом, действительно ли к приезду Путина в городе «очистили воздух» и «завезли чистый снег». Один из подписчиков группы «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте» отметил, что чистый снег выпал «самостоятельно». Еще один написал, что «про снег не слышал, а траву старую стригли».

«Дорогой наш президент, может поселитесь жить в Красноярске? Будем вместе дышать свежим воздухом каждый день», — шутит подписчица группы «Красноярск против».

Добавим, информацию о том, что в город завезли чистый снег, а также перед приездом Владимира Путина отменили так называемый режим «черного неба», распространил и ряд местных СМИ. В частности, отмечалось, что в связи с приездом главы государства остановили или перевели на минимальный режим работу крупных предприятий, влияющих на экологическую обстановку в городе.

Действительно, как передает корреспондент ИА REGNUM, 28 февраля в краевой прокуратуре сообщили, что, рассмотрев иски природоохранного прокурора, суд приостановил деятельность двух асфальтобетонных заводов в Красноярске из-за нарушений законодательства об охране атмосферного воздуха. Уточнялось, что асфальтобетонные заводы работали без разрешительной документации на выброс вредных веществ в атмосферный воздух, либо с нарушениями условий действия разрешений — с превышением нормативов предельных допустимых выбросов (ПДВ). Однако в надзорном ведомстве эту работу, естественно, с подготовкой к приезду президента не связывают.

По данным Среднесибирского УГМС, режим «черного неба» или неблагоприятных метеоусловий был отменен в Красноярске 20 февраля и с этого времени больше не вводился. Ведущий специалист по связям с общественностью Среднесибирского УГМС Оксана Сальникова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM отметила, что отмену режима «черного неба» просто невозможно приурочить к приезду кого бы то ни было, даже президента.

«Режим «черного неба», действовавший в Красноярске с 9 февраля, был снят 20 февраля. С этого времени в городе не было неблагоприятных метеоусловий. У нас идет снег, дует ветер. Необходимо понимать, что данный режим не вводится и не снимается просто так. Для этого должны быть определенные основания, и это далеко не приезд чиновников. Что касается предположений об остановке работы крупных предприятий на этот период, мы ничего опровергнуть или подтвердить не можем, это не в нашей компетенции. Мы наблюдаем и прогнозируем, вводим режимы», — подчеркнула собеседница ИА REGNUM.

Начальник управления пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края Геннадий Климик назвал информацию о завозе чистого снега и очистке воздуха перед визитом высокопоставленных гостей «вбросом».

«Ничего подобного, конечно же, не было. Я не знаю, кто запустил эту «утку», но у меня имеется на этот счет предположение. Осенью у нас прошли выборы в Госдуму и Законодательное собрание. Они радикально переформатировали политическое пространство в Красноярском крае. Ряд деятелей предрекали падение и провал «Единой России», ожесточенно критиковали партию и лично губернатора. Однако места в федеральном парламенте и подавляющее число мест в Заксобрании получила именно «Единая Россия». Те, кто этим недоволен, пишут тоннами различные жалобы, они до сих пор не вышли из этой «войны» и ищут поводы поддеть власть. Я считаю, что данная ситуация именно из этой оперы. Это политическая заказуха», — сделал вывод Климик.

Однако, по его словам, «народ не обращает на это вниманиz», а «живет интересами Универсиады», которая состоится в Красноярске в 2019 году.

Напомним, президент РФ Владимир Путин побывал в Красноярске с рабочим визитом 1 марта. В столице края он провел совещание о ходе подготовки проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Также Красноярск посетили еще несколько федеральных чиновников и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярске действительно наблюдаются определенные экологические проблемы. В 2016 году город прожил в режиме «черного неба» 58 дней. В этом году неблагоприятные метеоусловия действовали с 10 по 18 января, а затем с 9 по 20 февраля. По мнению красноярского эколога Александра Колотова, основные источники загрязнения атмосферного воздуха Красноярска — это промышленные предприятия и объекты теплоэнергетики. А вот председатель комитета по природным ресурсам и экологии Законодательного собрания Красноярского края Александр Симановский считает, что на сегодняшний день одним из основных загрязнителей воздуха в городе является транспорт.

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