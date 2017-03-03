Ставрополь, 3 марта, 2017, 08:54 — ИА Регнум.



ScribeZA Вода из-под крана

Авария на водопроводе в городе-курорте Кисловодске Ставропольского края поставила под угрозу водоснабжение 15 санатриев.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации города, авария произошла в 16:30 во время строительных работ на улице Шаляпина.

В региональном управлении МЧС отметили также ИА REGNUM, что на стройке произошло обрушение подпорной стены и повредился чугунный водовод диаметром 300 мм.

В горадминистрации сообщили, что водопроводная магистраль снабжала водой 15 санаториев и 600 абонентов.

Вместе с тем, а МЧС уточнили, что санаториям отключение воды не грозило, поскольку у них имеется двухдневный запас воды в резервуарах.

К 19:35 поломку на водоводе устранили, и подача воды отключенным абонентам возобновилась.

Аварии на водопроводных сетях на Ставрополье не редкость. В январе 2017 года ИА REGNUM сообщало, что авария на водопроводной сети в многоквартирном доме Пятигорска привела к отключению света и пожару.

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А 24 января часть поселка Затеречный с численностью населения порядка 7,6 тыс. человек осталась без водоснабжения из-за аварии на водопроводе. Под отключение попали также пять социально-значимых объектов и две котельные.

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