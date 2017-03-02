Вашингтон, 2 марта, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Около 60% американцев видят «негативные последствия» для страны в случае возможного отделения штата Калифорния от Соединенных Штатов. Об этом свидетельствуют результаты опроса организации Rasmussen Reports, обнародованные на официальном сайте.

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«18% американцев считают, что было бы хорошо для страны, если бы Калифорния отделилась от Соединенных Штатов, — говорится в сообщении. — Еще 13% респондентов говорят, что отделение Калифорнии не повлечет за собой никаких последствий».

При этом в сообщении отмечается, что более 30% опрошенных жителей США не против выхода штата Калифорния из состава США.

27 января агентство Associated Press сообщило, что чиновникам Калифорнии поступило предложение на имя секретаря штата Алекса Падиллу провести голосование по вопросу об отмене статьи конституции Калифорнии, которая объявляет штат неотъемлемой частью США.

Если данное предложение будет принято и получит одобрение на голосовании, то это станет первым шагом к выходу штата из состава США.

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