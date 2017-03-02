Село Шатой, Чечня, 2 марта, 2017, 14:31 — ИА Регнум. В селе Улус-Керт Шатойского района Чечни сегодня, 2 марта, открыли поклонный крест в честь 84 десантников 6-й роты, погибших здесь, на высоте 776, 1 марта 2000 года в неравном бою с превосходящими силами противника. В церемонии открытия участвовала делегация Псковской области во главе с губернатором Андреем Турчаком, члены семей погибших военнослужащих и представители Воздушно-десантных войск России. Открыл мероприятие глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, передаёт корреспондент ИА REGNUM .

Pskov.ru Поклонный крест в память о подвиге легендарной 6-й роты в Чечне

Кадыров подчеркнул, что международные террористы выбрали Чеченскую республику площадкой для своих преступлений не по вине чеченского народа. И сама Чечня сильно пострадала в годы войны: погибли тысячи простых мирных граждан, была полностью разрушена инфраструктура. «Но сегодня Чеченская республика победила терроризм, в том числе благодаря десантникам 6-й роты. Ваши дети, отцы, братья отстояли целостность нашего государства», — сказал Рамзан Кадыров.

Губернатор Псковской области Андрей Турчак напомнил, что в Пскове 17-ю годовщину со дня подвига 6-й роты отмечали накануне, 1 марта, и поблагодарил Рамзана Кадырова за то, что он является «человеком слова и дела»: договорённость об установке памятного знака в Чечне на месте гибели героев-десантников была достигнута осенью 2015 года.

От имени родных и близких героев-десантников выступила мать командира батальона, Героя России гвардии подполковника Марка Евтюхина Лидия Евтюхина. «Сегодня мы устанавливаем памятный знак вблизи той высоты, где погибли наши дети. Как мать я понимаю, что в те годы много испытаний выпало и на чеченскую землю. Но мы горды тем, что вы с Россией, и мы едины в стремлении сохранить мир и добро», — сказала она.

Памятный знак высотой 2,6 метра и весом 10 тонн изготовлен из тёмно-серого гранита. На кресте выбита надпись «Ника», что означает «победа», а в основании — «Памяти павшим». Автор скульптуры — художник Александр Стройло. Эскиз памятника после широкого обсуждения был утверждён родителями героев-десантников.

Монумент установлен силами Российского военно-исторического общества.