Саратов, 2 марта, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Наиболее паводкоопасными в этом году являются 8 муниципальных районов — Вольский, Дергачевский, Новоузенский, Озинский Петровский, Перелюбский, Пугачевский, Самойловский. Об этом на совещании в Саратовском областном правительстве 2 марта сообщил зампред Александр Буренин, передает ИА REGNUM.

Исаак Левитан. Весна. Большая вода (фрагмент). 1897

По словам Александра Буренина, в зону возможного подтопления могут попасть 76 населённых пунктов (в том числе отдельные кварталы в Петровске и Балашове), где проживают 12 тыс. человек. Подтопление грозит также 47 мостам, 3 социально значимым объектам и 54 участкам дорог.

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ органами МЧС сформирована необходимая группировка сил и средств. В целях контроля за складывающейся паводковой обстановкой и выработки решений создана межведомственная рабочая группа, отметил чиновник.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, чрезвычайные ситуации во время весеннего половодья прогнозируются в 7-ми районах Саратовской области. Предварительно вскрытие малых рек в регионе ожидается в сроки близкие к среднемноголетним — в третьей декаде марта на юге и первой декаде апреля на севере региона. Паводкоопасный период на малых реках ожидается со второй — третьей декады марта. Об этом 28 февраля доложил на совещании Центрального регионального центра МЧС России заместитель председателя КЧС и ОПБ при облправительстве Николай Колесников.

В период весеннего половодья при наихудшем сценарии развития паводковой обстановки в зоны возможного затопления (подтопления) могут попасть 76 населенных пунктов, в которых проживают около 12 тыс. человек, отметил чиновник.

По его словам, для контроля за паводковой обстановкой планируется использование средств космического мониторинга, информационных систем, а также наземного патрулирования. Создана группировка сил и средств численностью более 12 тыс. человек и более 3000 единиц техники. Для предупреждения образования и ликвидации ледовых заторов подготовлено 2 подрывных команды. Запасы взрывчатых веществ и средств взрывания созданы в необходимом количестве. Превентивные ледовзрывные работы планируются на 7-ми затороопасных участках.