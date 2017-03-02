Севастополь, 2 марта, 2017, 14:33 — ИА Регнум. Правительство Севастополя приняло постановление, разрешающее сносить капитальные строения по решению комиссии по «пресечению самовольных строений». Решение о демонтаже незаконных нестационарных объектов торговли и рекламных конструкций передано в муниципалитеты. Оба документа приняты на заседании городского правительства 2 марта, передает корреспондент ИА REGNUM.

А Бегров. Севастопольская бухта. 1899

Согласно постановлению, решение о сносе незаконных объектов капстроительства будет предоставлено специальной комиссии, минуя судебные процедуры.

По словам директора департамента имущественных и земельных отношений Рустэма Зайнуллина, в этом случае Севастополь руководствуется практикой властей города Москвы.

«Эти отношения у нас не были урегулированы. Объекты капитального строительства можно было сносить исключительно после обращения в суд и процедуры исполнительного производства. Эта процедура затягивалась на месяцы и годы», — пояснил Зайнуллин.

Теперь же, после получения уведомления, у владельца строения будет неделя для того, чтобы подтвердить законность возведения постройки либо для самостоятельного сноса. Если этого не происходит, департамент горхозяйства по решению комиссии фактически будет сносить объект.

Он пояснил, что речь идет о нескольких десятках объектов — бесхозных или не имеющих разрешений на строительство.

«Например, мы до сих пор не можем организовать нормальную парковку в районе «Херсонеса Таврического» — построены гаражи, возведены легкие конструкции. Мы не можем найти их владельцев, даже с помощью органов МВД, даже некого привлечь в суд», — добавил чиновник.

Правительство города также приняло постановление, согласно которому с 1 апреля решение о сносе не имеющих разрешений объектов некапитального строительства (НТО) и рекламных конструкций переходит в полномочия органов местного самоуправления. Ранее этим вопросами занимался департамент городского хозяйства.

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