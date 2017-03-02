Нижний Новгород, 2 марта, 2017, 14:34 — ИА Регнум. Среднедушевые денежные доходы населения Нижегородской области по итогам 2016 года по сравнению с предыдущим незначительно снизились и составили 30,34 рубля в месяц. Как сообщили ИА REGNUM в Росстате, по данному показателю Нижегородская область занимает 2 место среди регионов ПФО после Татарии.

Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

Одновременно с этим реальные располагаемые денежные доходы населения Нижегородской области (доходы за минусом обязательных платежей и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен) снизились по сравнению с предыдущим годом на 7,5%.

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в среднем за 2016 год составила 8755 рублей.

За чертой бедности по итогам 2016 года находится 9,8% населения области, против 9,6% в 2015 году.