Ленинградская область, 2 марта, 2017, 14:37 — ИА Регнум. Уничтожение колонны бронетехники условного противника отработали летчики полка армейской авиации Западного военного округа (ЗВО) в ходе летно-тактического учения на полигоне в Ленинградской области. Об этом сообщили сегодня, 2 марта, в пресс-службе ЗВО.

Mil.ru Ми-28

В учениях, начавшихся 28 февраля, задействованы экипажи ударных вертолетов Ми-28Н «Ночной охотник» и Ми-35. Они применяли неуправляемые ракеты и бортовые пушки по наземным мишеням, имитирующим танки, БТР, БМП и автомобильную технику противника. Вертолетчики поразили около 30 различных целей, израсходовали на это порядка ста боеприпасов разного типа.

«Особенность учения заключалась в том, что при действиях в паре ведомый вертолет получал задачу на боевое применение от ведущего при помощи бортовых цифровых систем обмена данными», — пояснили в пресс-службе ЗВО.

Помимо ударных вертолетов, к маневрам привлечены экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8МТВ5. Они отработали задачи по доставке личного состава и тяжелых грузов на внешней подвеске с посадкой на неподготовленные площадки, а также задачи по поиску и эвакуации пострадавших.

Всего в учениях задействовано до 10 экипажей Ми-28Н «Ночной охотник», Ми-35 и Ми-8МТВ5 полка армейской авиации ЗВО.

Как сообщалось ранее, подразделения армейской авиации ЗВО, дислоцированные в Пушкинском районе Санкт-Петербурга, были приведены в высшие степени боевой готовности. Завершится летно-тактического учение в конце текущей недели.