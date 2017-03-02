Нижний Новгород, 2 марта, 2017, 14:37 — ИА Регнум. В Нижегородской области средняя стоимость строительства 1 кв. метра жилья по итогам 2016 года составила 44,3 тыс. рублей. Как сообщили ИА REGNUM в Росстате, речь идет о жилых домах квартирного типа, без индивидуальных жилых домов, построенных населением за свой счет и с помощью кредитов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Средняя стоимость 1 кв. метра жилья на первичном рынке в Нижегородской области на конец 2016 года составила 60,5 тыс. рублей, что на 3% ниже по сравнению с аналогичной датой предыдущего года.

На вторичном рынке стоимость метра составила 64,6 тыс. рублей, сократившись за года на 3,5%.

Всего в 2016 году в Нижегородской области по виду деятельности «Строительство» было выполнено работ на сумму 152,7 млрд рублей, что в сопоставимых ценах к уровню 2015 года составило 92%.

По объему строительных работ Нижегородская область находился на четвертом месте среди регионов ПФО после Татарии (286,6 млрд рублей), Башкирии (190,9 млрд рублей) и Самарской области (156,7млрд рублей).

Объем жилищного строительства в январе-декабре 2016 года к уровню 2015 года составил 101%. Всего в регионе построено 19 206 благоустроенных квартир общей площадью 1271,7 тыс. кв. метров.

Среди регионов ПФО Нижегородская область по объему введенного в действие жилья находилась на 5 месте после Башкирии (2698,5 тыс. кв. м), Татарии (2406,5 тыс. кв. м), Самарской (1874,7 тыс. кв. м) и Саратовской (1294,1 тыс. кв. м) областей.