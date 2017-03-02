Степанакерт, 2 марта, 2017, 14:18 — ИА Регнум. Независимость Нагорного Карабаха до конца года может быть признана одной из стран, заявил глава МИД Армении Эдвард Налбандян в Степанакерте.

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Отвечая на вопрос о признании Нагорного Карабаха до конца 2017 года, министр отметил, что это не исключено, однако признание одной страной не означает международного признания. «У всего есть начало. На это направлены переговоры, на это направлен переговорный процесс с сопредседателями, нацеленный на урегулирование исключительно мирным путем, не только на признание права народа на самоопределение, но и реализацию. В этом случае будет возможно ожидать признание Арцаха», — отметил министр. «Это возможно, и я думаю, что так будет», — цитирует Налбандяна пресс-служба МИД Армении.

Глава МИД Армении также заявил, что войдя в тупик в переговорах, Азербайджан пытается применить силу, и им кажется, что так они достигнут успеха. «Однако наши военные делают все, доказывая тщетность этих иллюзий», — сказал глава МИД Армении.

Хотя Налбандян не назвал страну, которая обсуждает перспективы признания Нагорного Карабаха, ранее армянские СМИ писали о контактах на высоком уровне между Уругваем и Нагорно-Карабахской Республикой. Также были сообщения, что 4 января 2015 года глава МИД Уругвая Луис Альмагро призвал международное сообщество признать Нагорный Карабах и право его народа на самоопределение.

Альмагро подчеркнул необходимость мирного урегулирования карабахского конфликта с учетом права армянского народа на самоопределение и принципа территориальной целостности Республики Армении в границах независимого государства, существовавшего с мая 1918 по декабрь 1920 года.

Монтевидео традиционно занимает проармянскую позицию по причине влиятельной армянской общины страны. Уругвай первым признал и осудил Геноцид армян еще в 1965 году.

Вместе с тем, 13 ноября 2011 года в Нагорный Карабах прибыла делегация Палаты представителей (парламента) Уругвая во главе с ее председателем Хорхе Оррико. В Степанакерте, гостей принял президент Нагорного Карабаха Бако Саакян. 5 ноября 2011 года посол Азербайджана в Аргентине (и по совместительству в Уругвае) Мамед Ахмедзаде тоже встречался с тогдашним председателем Палаты представителей парламента Уругвая Хорхе Оррико, и в ходе переговоров были затронуты вопросы урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Так будет ли признан Нагорный Карабах Уругваем и если да, то когда?

«Не берусь сказать, произойдет ли признание Нагорного Карабаха в близкий период времени, но тенденция к этому явная, и симпатии многих наших политиков находятся на стороне этой непризнанной республики. Причем процессы, происходящие в Нагорном Карабахе, Абхазии, не являются далекой темой для нас. Уругвай всегда принимал сторону народов, борющихся за независимость. Интерес к ситуации в так называемых непризнанных республиках проявляет и лично президент Уругвая», — так в 2011 году прокомментировал ситуацию с перспективой признания Нагорного Карабаха в личной беседе источник в Министерстве иностранных дел Уругвая.

Очевидно, что социальная почва для признания Нагорного Карабаха в Уругвае есть. Во всяком случае, это решение не вызовет отрицательных эмоций у населения страны. Наиболее распространенная оценка тех, кто следит за нагорно-карабахской темой в экспертных кругах Уругвая такова: «Признание не исключено, но должно пройти время».