Москва, 2 марта, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Банк России повысил курс доллара США и понизил курс евро к рублю на 3 марта, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар. Рубль

Доллар прибавил 2,91 копейки и составил 58,4067 рубля. Евро подешевел на 2,19 копейки — до 61,5198 рубля.

Стоимость бивалютной корзины на 3 марта составила 59,8076, она выросла на 0,62 копейки.

На 2 марта Центробанк РФ повысил официальные курсы основных валют — доллара США и евро на 41,79 и 15,34 копейки соответственно.

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Рубль 1 марта предпринимал попытки укрепиться. Пара USD/RUB довольно близко подобралась к сопротивлению 58,50 — 58,60. Технически, тот факт, что USD/RUB не смогла пройти сопротивление 58,60 сигнализирует о возможности очередного снижения