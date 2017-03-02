Москва, 2 марта, 2017, 14:01 — ИА Регнум. ‍На Калужском шоссе в Новой Москве ведутся поисково-спасательные работы, чтобы спасти рабочих, оставшихся под завалами частично обрушившегося тоннеля. Видео с места ЧП опубликовал НТВ.

Скриншот с видео Обрушение тоннеля на Калужском шоссе Обрушение тоннеля на Калужском шоссе

На видеозаписи отображена панорама с места ЧП. Здесь находится специальная техника, машины спасателей, полиция, скорая помощь.

Проезд для автотранспорта перекрыт. На шоссе образовалась пробка: дорога сильно сужена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строящийся тоннель частично обрушился на 23-м километре Калужского шоссе в районе поворота на деревню Мамыри и посёлок Газопровод. Большинство рабочих смогло выбраться на поверхность. Под завалами погиб один рабочий, под землёй находится ещё три человека.

На Калужском шоссе движение в обе стороны перекрыто. На 22-м километре МКАД образовалась большая пробка.