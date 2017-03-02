Донецк, 2 марта, 2017, 13:21 — ИА Регнум. В рядах ВСУ есть люди, которые разделяют желание секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александра Турчинова «очистить» Донбасс от войск ДНР за один месяц. Об этом вчера вечером, 1 марта, заявил глава ДНР Александр Захарченко в эфире телеканала «Россия 1», передает ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Захарченко

«За окнами слышны обстрелы. Обстреливаются Спартак и Ясиноватая. Украина не прекращает боевые действия. Я так понимаю, что в рядах ВСУ есть такие люди, которые разделяют мнение господина Турчинова (очистить Донбасс от войск ДНР за месяц — прим. ИА REGNUM )», — сказал Захарченко.

«Я хочу обратиться к господину Турчинову. 26 мая будет третий год военных действий. В моем понимании, если надо, то приди и забери. Не придешь, не заберешь, то нечего верещать, извините за выражение», — сказал Захарченко.

Также Захарченко призвал ВСУ скорее пойти на эскалацию конфликта в Донбассе, полагая, что тем самым оно будет последним для Украины. «Мы в этом обострении живем, если честно, хочется, чтобы оно быстрее началось, чтобы оно быстрее кончилось, чтобы нас потом не обвиняли, что мы первые начали. Вот это самое главное, почему мы не делаем (не идем на обострение — прим. ИА REGNUM ). Если Украина это сделает, как сказал господин Турчинов, милости просим. Мы к этому готовы. Я считаю, что для Украины будет лучше ужасный конец, чем ужас без конца», — подытожил Захарченко.

Кроме того, 2 марта секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Россия не собирается выполнять мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе, а наоборот делает все, чтобы его сорвать. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

«Май стал для нас «черным», потому что мы в течение месяца понесли наибольшие потери за последний год. Мы очень много героев потеряли, многие ранены», — рассказал Турчинов.

По его словам, в Донбассе войска противника активно использует беспилотные летательные аппараты, в том числе, боевого назначения. «Мы готовим адекватный ответ. Этим ответом должно стать укрепление обороноспособности нашей страны», — заявил Турчинов.

Он отметил, что в Украине уже налажено серийное производство тактических беспилотных комплексов, осуществляющих разведку и корректировку огня, но пока отсутствует производство оперативно-тактических и стратегических беспилотников, в том числе, боевых.

Напомним, 27 февраля секретарь СНБО Турчинов заявил, что с учетом сегодняшней расстановки сил в Донбассе, ВСУ могут восстановить территориальную целостность в Донбассе за месяц. «Последние события на фронте — бои на Светлодарской дуге и в районе Авдеевки — четко показали, что наша армия значительно сильнее этих «гибридных российских войск». При сегодняшней расстановке сил, нам достаточно месяца, чтобы полностью очистить территорию Донбасса», — отметил Турчинов.

При этом он не исключил, что в случае масштабного наступления ВСУ придется противостоять более мощному противнику — российской армии. «Но есть один вопрос: в случае начала такой освободительной операции, сколько своих дивизий выставит против нас Россия? В этом главная проблема. Когда рассчитываешь силы и средства для проведения наступательных операций, нужно четко понимать, сколько сил и средств у твоего врага», — напомнил Турчинов.