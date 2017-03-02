Варшава, 2 марта, 2017, 13:19 — ИА Регнум. В факельном марше польских националистов в честь так называемых про́клятых солдат, который состоялся в Варшаве, участвовали более тысячи человек. Видео с марша опубликовал RT.

Dominic's pics Факел

Напомним, польские националисты ежегодно отмечают день памяти «про́клятых солдат» 1 марта. Польские русофобы выходят на демонстрацию в честь участников антисоветского вооруженного подполья, которое в Польше действовало во второй половине 1940 года, а затем в 1950-е годы.

«Про́клятые солдаты» проводили различные акции, направленные против польской власти в конце Второй мировой войны и в начале 50-х годов. Они нападали на сотрудников министерства общественной безопасности Польши, на тюрьмы, пытаясь освободить осуждённых преступников.

26 февраля в городе Гайновка (Польша) также прошел несанкционированный марш «про́клятых солдат». Марш был проведен вопреки протестам жителей города. В марше участвовали примерно 200 человек.

В Польше «праздник» отмечают с 2011 года. Предложение отмечать этот день 1 марта внёс президент Института национальной памяти Януш Куртыка, поскольку в этот день в 1951 году в СИЗО тюрьмы Мокотув (Польша) были приговорены к смертной казни семь человек, осужденных за национализм.

Закон о новом празднике «День Воинов антикоммунистического подполья» опубликован 15 февраля 2011 года.