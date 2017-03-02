Ярославль, 2 марта, 2017, 13:16 — ИА Регнум. В Ярославской области ЗАГСы начали оцифровку 4 миллионов документов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в управления ЗАГС Правительства области. Президент России Владимир Путин поставил задачу создать «Реестр населения России», на основе документов ЗАГСов.

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«В Ярославской области хранится около 6 миллионов документов и столько же их дубликатов. Мы должны начать оцифровку документов за последние 90 лет — с 1926 года. Более ранние документы мы передали в государственные архивы. Последние 10 лет мы уже работаем с электронной формой записи и поэтому нам надо оцифровать гораздо меньше — 4 миллиона документов», — сказала корреспонденту ИА REGNUM исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Правительства области Ирина Колобова.

Работа эта должна быть закончена за 3 года, на эти цели ярославским ЗАГСам увеличили финансирование на 30%.

Реестром смогут пользоваться как обычные ярославцы, так и организации. Сейчас, чтобы получить ответ на запрос о гражданском состоянии человека, требуется веерная рассылка запросов по всем ЗАГСам страны. Через три года такая информация будет храниться в «Реестре населения РФ», поиск информации в котором будет гораздо проще.