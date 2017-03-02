Москва, 2 марта, 2017, 13:15 — ИА Регнум. В Москву из-за аномально высокой температуры первые весенние грозы прогремели в марте, сообщает портал «Метеоновости».

David Гроза

Гроза и молнии были зафиксированы в Новой Москве в районе Внукова. 2 марта в Москве был повторен температурный рекорд 17-летней давности — воздух прогрелся до +5,6 градусов.

Высокая температура спровоцировала образование мощной кучевой облачности на холодном фронте, пояснили синоптики. По их данным, грозы в марте — редкое явление, они бывают раз в 10 лет.

Ранее в Москве из-за теплой погоды, а также осадков в виде дождя со снегом был объявлен повышенный «желтый» уровень опасности.

В Москве днем ожидается от 3 до 5 градусов тепла. Ветер будет дуть южный и юго-западный со скоростью 7−12 метров в секунду.

Возможно образование туманов и гололедица, сохранится высокая облачность.