Обнинск, Калужская область, 2 марта, 2017, 13:21 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области — первом наукограде России — появится новый кластер ядерных технологий, сообщает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.

Ядерные технологии

Одним из главных направлений деятельности кластера станет ядерная медицина. В число учредителей образования вошли ведущие научные предприятия Обнинска, представители малого инновационного бизнеса.

Правление кластера возглавил депутат Госдумы от Калужской области Геннадий Скляр, а исполнительным директором назначена бывший директор Обнинского института атомной энергетики, кандидат экономических наук, доцент Наталья Айрапетова.

«Мы не случайно назвали кластер калужским. Обнинск — это известное и признанное всеми «ядро». Но в этом «ядре» найдут возможности для реализации и те предприятия и специалисты, которые работают на калужской земле. Благо, что опыт нашего региона в развитии, в частности, фармкластера, который сейчас признан одним из лучших в стране, показывает, что объединяясь, мы можем достигнуть очень серьезных успехов», — заявил журналистам Скляр.

Помимо исследований в области ядерных технологий ученые планируют уделять внимание вопросам экологии и профильного образования.

Сейчас участники кластера занимаются оформлением учредительных документов, а на апрель 2017 года уже назначена первая стратегическая сессия, где будет представлен план работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калужской области сформированы более 10 современных промышленных кластеров. Среди них: фармацевтический кластер, кластер авиационно-космических технологий полимерных композиционных материалов и конструкций, а также агропромышленный, автомобильный и транспортно-логистический кластеры, кластер строительных материалов и металлообработки. В формате кластеров в регионе успешно работают как российские производственные объединения, так и крупные иностранные компании.

Отметим, в 2016 году Министерство экономического развития РФ признало калужский кластер «Фармацевтика, биотехнологии и биомедицина» лидером по инвестиционной привлекательности среди проектов мирового уровня. В кластер входит более 60 отечественных и иностранных производств, а объем отгруженной фармпродукции собственного производства за минувший год составил более 12 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает показатели 2015 года. При этом общий объём оборота предприятий фармкластера составил 27,5 млрд рублей.