Краснодар, 2 марта, 2017, 13:13 — ИА Регнум. В Краснодаре горит производственное здание. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 2 марта, сообщение о возгорании поступило сегодня около полудня.

23.mchs.gov.ru Пожар

Огонь вспыхнул в здании по улице Кожевенной. К прибытию первых пожарных расчетов пламенем уже было охвачено 300 квадратных метров площади.

Из горящего здания с помощью автолестницы эвакуировали около 50 человек. На ликвидации пожара задействованы 65 человек и 21 единица техники, работает звено газодымозащитной службы.

Причины пожара пока неизвестны. Горит первый и второй этаж здания. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, последний крупный пожар в Краснодаре произошел 16 февраля в многоэтажном жилом доме по улице Прокофьева. Полностью выгорело 25 квартир, еще почти столько же пострадали. Причиной пожара стало неосторожное обращение с сигаретой. Один человек погиб. Более 200 жильцов остались без крыши над головой.

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