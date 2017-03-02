Москва, 2 марта, 2017, 13:03 — ИА Регнум. Член Совфеда Алексей Пушков расценил как паранойю обвинения генпрокурора США в связях с Россией, передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джон Маккейн

Washington Post сообщила, что в 2016 году Джефф Сешнс, который тогда был сенатором, дважды общался с полом России Сергеем Кисляком. Один из разговоров газета охарактеризовала как «частную беседу, состоявшуюся в сентябре в офисе сенатора».

Публикация в СМИ послужила поводом для иронии сенатора. «Почти вся элита США, оказывается, связана с Россией. Вот и генпрокурор тоже. Паранойя не знает границ. А Маккейн, случаем, с Россией не связан?» — написал Пушков в Twitter.

Вместе с тем генпрокурор и глава Минюста США Джефф Сешнс заявил, что он не обсуждал во время встреч с российскими представителями выборы в Америке, сообщает Associated Press. «Я никогда не встречался с российскими официальными лицами для обсуждения предвыборной кампании, — заявил Сешнс. — Подобные заявления в мой адрес — ложь».

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На основании публикации лидер демократов в палате представителей Нэнси Пелоси потребовала немедленной отставки Сешнса.