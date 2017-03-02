Киев, 2 марта, 2017, 12:46 — ИА Регнум.



John Palmer Блокада

При необходимости блокада Донбасса может распространиться и на РФ, заявил один из организаторов блокады, депутат ВР Семен Семенченко, передает «Диалог.ua».

По мнению Семенченко, блокада «открыла глаза людям» на «многомиллиардные прибыли» бизнесменов, ведущих торговлю с ДНР и ЛНР. Организатор блокады считает, что с 2014 года СБУ незаконно выдал «100 тысяч распоряжений о торговле» с Донбассом, тем самым превратив его в «панамский офшор».

По поводу предприятий на территории Донбасса Семенченко считает, что они «гораздо большие суммы вытаскивали из нашего (украинского) бюджета», чем те налоги, которые они отчисляли в Киев.

«Блокада действует», — заявил организатор и добавил, что блокада продолжится до тех пор, пока не будут выполнены предъявляемые требования: полный запрет на торговлю с Донбассом и освобождение военнопленных. До тех пор, подчеркнул Семенченко, если «нужно будет — хлопцы заблокируют РФ, нужно будет — сядут в окопы».

Напомним, что киевские власти 1 марта утвердили порядок перемещения товаров из ДНР и ЛНР на территорию Украины. Перечень разрешенных товаров еще не опубликован, но известно, что в список вошли необходимые для горнометаллургического комплекса и энергетики страны компоненты и материалы. Организаторы блокады пока никак не комментировали указ, ссылаясь на то, что пока его сами не видели.