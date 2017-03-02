Москва, 2 марта, 2017, 12:50 — ИА Регнум. Некоторые российские туроператоры ожидают, что организованный турпоток в Крым в 2017 году может не вырасти — а, напротив, снизиться примерно на 15%. Другие крупные туроператоры, занимающиеся и выездным, и внутренним туризмом, не исключают, что рост турпотока все же произойдет — но не более 10%, сообщили в Ассоциаци туроператоров России.

Константин Коровин. На берегу моря в Крыму. 1909

Цены на размещение в Крыму в 2017 году, по сравнению с прошлым сезоном, выросли на 10−15%. «Естественно, это негативно отразится на спросе, тем более на фоне открытия Турции», — считает коммерческий директор АЛЕАН Оксана Булах.

При этом некоторые крымские отели подняли цены и вовсе на 20−40%. Среди них — отели, пользовавшиеся наибольшим спросом в 2016 году.

Участники туроператорского рынка считают, что руководители объектов, скорее всего, неверно оценили истинные причины своей популярности (закрытые Турция и Египет, «перегрузка» Сочи и прочие) и точно так же неверно рассчитывают на «аншлаг» и в этом году.

Как отмечают туроператоры, глубина продаж туров в Крым сейчас слабая — в связи снижением общего спроса по направлению. При этом по другим направлениям бронирования продажи идут довольно активно.

По мнению представителей туриндустрии, перспективным фактором для привлечения туристов в Крым является развитие направления событийных активностей на полуострове. Негативное влияние на турпоток может оказать рост цен на размещение на фоне отсутствия существенных изменений в инфраструктуре и сервисе на полуострове.

Напомним, по данным Министерства курортов и туризма Крыма, в 2016 году в регионе отдохнули 5 млн 573 тыс. 500 туристов. Это на 21,2% выше, чем в 2015 году. В январе 2017 года положительная динамика сохраняется — в республике отдохнули 101,5 тыс. туристов (это на 34,3% больше, чем в январе 2016 года). В министерстве ожидают, что в 2017 году в Крыму отдохнут не меньше 6 миллионов туристов.

Читайте также: Ростуризм призывает регионы снижать цены на отдых в России

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году внутренний турпоток увеличился на 15−20%. Среди факторов роста внутреннего туризма — закрытие популярных массовых иностранных направлений, снижение реальных доходов населения и сохранение доли невыездных граждан. В 2017 году Ростуризм призывает регионы снижать цены на отдых в России.

Читайте также: «Туристические» доходы Крыма за год выросли на 15%