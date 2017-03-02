Ставрополь, 2 марта, 2017, 12:40 — ИА Регнум.



AJEL Правосудие

В Ставропольском крае начинается судебный процесс по делу о мошенничестве адвоката на сумму 500 тысяч рублей. Адвокату из города Невинномысска предъявлено обвинение и его дело ушло в судебные органы.

Адвокат занималась делом мужчины, обвиняемого в тяжких преступлениях против половой свободы. В разговоре с материю подозреваемого женщина пообещала ей повлиять на следователя Следственного комитета, который ведет это дело.

Женщина сказала, что может договориться со следователем за 500 тыс. рублей о переквалификации инкриминируемой мужчине статьи на более мягкую.

Адвокату была передана часть обговоренной суммы в объеме 200 тыс. рублей. Женщина оставила их себе. В отношении адвоката было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Расследование дела завершено, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении Следственного комитета

В суде к делу будут приобщены диски с записью разговоров адвоката с потерпевшей.

В феврале 2017 года в суд Ставрополья уже отправлено подобное дело адвоката, обвиняемого в мошенничестве на сумму свыше 3 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат города Пятигорска убедила подозреваемых в подделке акцизов, что может подкупить полицейских за 300 тысяч рублей с тем, чтобы дело прекратили

Ранее женщина обманула предпринимателя, при оказании юридической помощи в качестве представителя для проведения в суде процедуры банкротства. Она получила от бизнесмена 2,85 млн рублей, из которых 2 миллиона рублей якобы для передачи арбитражному управляющему. Никаких обязательств адвокат не выполнила.

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В начале февраля ИА REGNUM сообщало о другом деле о коррупции адвоката, которое ушло в суд. В Шпаковском районе адвокат обещала подсудимому подкупить судей за 2 млн рублей и за эту услугу потребовала еще 250 тыс. рублей.

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