Москва, 2 марта, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Законопроект о порядке оплаты расходов на общедомовые нужды (ОДН) внесли в Госдуму депутаты комитета по ЖКХ во главе с Галиной Хованской («Справедливая Россия») и Александром Сидякиным («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 2 марта.

Dominic Alves Окно дома

Предлагается установить право общего собрания собственников квартир своим решением определять размер потребленных ресурсов по показаниям общедомового (коллективного) прибора учета.

Прописывается, что включение расходов на общедомовые нужды в состав жилищной услуги устанавливается в размере норматива, за исключением случая, когда общим собранием собственников принято решение о распределении между собственниками помещений объемов потребленных ресурсов на основании общедомового (коллективного) прибора учета.

С даты установления нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества размер платы за коммунальные ресурсы будет равен нормативу потребления, умноженному на тариф.

Впоследствии в случае изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов для содержания общего имущества в многоквартирном доме, тарифов на соответствующие коммунальные ресурсы изменение размера платы за содержание жилого помещения возможно только на основании решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, следует из документа.

Учитывая то, что изменение размера тарифа и норматива потребления, установленного региональными органами, автоматически влечет изменение размера платы, поправками предлагается изменение размера платы в таких случаях осуществлять автоматически.

Авторы обратили внимание на то, что отсутствие законодательной возможности оплачивать расходы на общедомовые нужды в объеме фактически потребленных коммунальных ресурсов, «деструктирует положения о повышении энергоэффективности, все проведенные ранее мероприятия по энергосбережению в домах и не стимулирует жителей домов к их проведению».

С 1 января 2017 года в плату за содержание жилого помещения включается плата за холодную воду, горячую воду, отведение сточных вод, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме, которая ранее была включена в плату за коммунальные услуги.