Самара, 2 марта, 2017, 12:35 — ИА Регнум. На таможенном посту международного аэропорта Курумоч в Самаре в зоне таможенного контроля с авиарейса из Хельсинки был остановлен гражданин, проследовавший «зеленым» коридором, и не заявивший о ювелирных изделиях, подлежащих таможенному декларированию в письменной форме, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.

Ptu.customs.ru В чемодане пассажира из Хельсинки обнаружены незадекларированные ювелирные изделия

В ходе проведения досмотра багажа были обнаружены ювелирные изделия со вставками из камней 59 штук и синтетические камни в количестве 53 штуки. Дать точные объяснения по ввозимому товару гражданин не смог, много раз меняя свои показания. Помимо украшений в багаже были обнаружены пустые упаковочные коробки, маркированные знаком ювелирного завода Leo Totti.

С целью идентификации обнаруженных предметов была назначена экспертиза, согласно которой таможенная стоимость товара составила 3 млн 717 тыс. 902 рубля.

Самарской таможней возбуждено административное дело по ч.1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и направлено в мировой суд Автозаводского района города Тольятти, который вынес решение об административном штрафе в отношении гражданина в размере одной второй стоимости ввозимого товара.