Киев, 2 марта, 2017, 12:31 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко 2 марта подписал закон, направленный на усиление «проукраинской» позиции среди молодежи Донецкой и Луганской народных республик, сообщает пресс-служба главы государства.

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Согласно закону «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты лиц, проживающих на временно оккупированных территориях и в населённых пунктах на линии соприкосновения» в ДНР и ЛНР детям будет оказана господдержка при получении образования в государственных и коммунальных учебных заведениях Украины.

В частности им будет частично или полностью оплачено обучение, предоставлены стипендии, проживание в общежитиях и бесплатные учебные материалы.

«Предполагается, что такие государственные гарантии будут служить дополнительными рычагами формирования проукраинской позиции среди молодежи, проживающей на данных территориях, и способствовать ее социальной адаптации», — говорится в сообщении.