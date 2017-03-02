Прокуратура Калининграда требует прекратить воссоздание нацистского имения
Калининград, 2 марта, 2017, 12:23 — ИА Регнум. В Калининградской области прокуратура обратилась в суд, требуя прекратить процесс воссоздания бывшего охотничьего имения нацистского преступника Геринга. Строительство «гостевого дома» велось в Нестеровском районе на территории природного парка «Виштынецкий».
Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что именно природоохранный фактор сыграл ключевую роль прокурорского реагирования. Выяснилось, что строительство здания осуществлялась не только на земельном участке лесного фонда, относящегося к федеральной собственности, но и на особо охраняемой природной территории природного парка «Виштынецкий».
В исковом заявлении озвучены требования признать отсутствующим право собственности у индивидуального предпринимателя на объект незавершенного строительства — «Гостевой дом», а также признать этот объект самовольной постройкой и обязать арендатора снести незаконно возведенную самовольную постройку. Общая площадью застройки превышает 700 кв. м, а степень готовности составляет 8%.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что заявленный к воссозданию «туристический объект» в Калининградской области служил в качестве штаб-квартиры военного преступника Геринга во время агрессии на Советский Союз. Охотничье имение было построено по приказу Геринга, а затем также при его приказу уничтожено при наступлении красноармейцев.
ИА REGNUM цитировал немецкого публициста Уве Нимайера, проживающего в Калининграде, «восстановить дом Гёринга — это уже не «германизация», а фашизация».
Отметим, что в Германии существует общественный консенсус, заключающийся в запрете воссоздания объектов, построенных нацистами во время Третьего рейха. В частности, под Берлином на месте построенного Герингом дворца Каренхалл сохранились лишь остатки ворот, на месте рейхсканцелярии находится автопарковка. В Нюрнберге не утихают споры о целесообразности инвестировать в ремонт стадиона, где Гитлер собирал факельные шествия.
По данным портала «Новый Калининград», «изначально планировалось, что усадьба станет личной резиденцией высокопоставленного политика, которому очень хотелось бы проводить время именно в этом месте — там, где более 70 лет назад отдыхал, охотился и работал рейхсминистр».
По предположениям региональных СМИ, предприниматель, воссоздающий охотничье имение, может быть связан с вице-премьером Калининградской области Александром Егорычевым.