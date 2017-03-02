Калининград, 2 марта, 2017, 12:23 — ИА Регнум. В Калининградской области прокуратура обратилась в суд, требуя прекратить процесс воссоздания бывшего охотничьего имения нацистского преступника Геринга. Строительство «гостевого дома» велось в Нестеровском районе на территории природного парка «Виштынецкий».

Стоп-кадр НТВ Воссоздаваемое охотничье имение нацистского преступника Геринга в Калининградской области

Корреспондент ИА REGNUM отмечает, что именно природоохранный фактор сыграл ключевую роль прокурорского реагирования. Выяснилось, что строительство здания осуществлялась не только на земельном участке лесного фонда, относящегося к федеральной собственности, но и на особо охраняемой природной территории природного парка «Виштынецкий».

В исковом заявлении озвучены требования признать отсутствующим право собственности у индивидуального предпринимателя на объект незавершенного строительства — «Гостевой дом», а также признать этот объект самовольной постройкой и обязать арендатора снести незаконно возведенную самовольную постройку. Общая площадью застройки превышает 700 кв. м, а степень готовности составляет 8%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что заявленный к воссозданию «туристический объект» в Калининградской области служил в качестве штаб-квартиры военного преступника Геринга во время агрессии на Советский Союз. Охотничье имение было построено по приказу Геринга, а затем также при его приказу уничтожено при наступлении красноармейцев.

ИА REGNUM цитировал немецкого публициста Уве Нимайера, проживающего в Калининграде, «восстановить дом Гёринга — это уже не «германизация», а фашизация».

Отметим, что в Германии существует общественный консенсус, заключающийся в запрете воссоздания объектов, построенных нацистами во время Третьего рейха. В частности, под Берлином на месте построенного Герингом дворца Каренхалл сохранились лишь остатки ворот, на месте рейхсканцелярии находится автопарковка. В Нюрнберге не утихают споры о целесообразности инвестировать в ремонт стадиона, где Гитлер собирал факельные шествия.

По данным портала «Новый Калининград», «изначально планировалось, что усадьба станет личной резиденцией высокопоставленного политика, которому очень хотелось бы проводить время именно в этом месте — там, где более 70 лет назад отдыхал, охотился и работал рейхсминистр».

По предположениям региональных СМИ, предприниматель, воссоздающий охотничье имение, может быть связан с вице-премьером Калининградской области Александром Егорычевым.