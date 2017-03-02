Архангельск, 2 марта, 2017, 12:13 — ИА Регнум. В рамках «правительственного часа» в Совете Федерации о содержании приоритетной программы сенаторов проинформировал первый вице-премьер Правительства РФ Игорь Шувалов. За 4 года из федерального бюджета на ее реализацию планируется выделить 15,9 млрд рублей.

Константин Коровин. Базар у пристани в Архангельске

Один из ключевых показателей программы — создание в моногородах к середине 2018 года около 250 тыс. новых рабочих мест, не связанных с градообразующими предприятиями. Также показатели развития моногородов теперь будут учитываться в системе рейтинговой оценки субъектов РФ.

«Основными проблемами моногородов остаются низкая инвестиционная привлекательность, качество городской среды, инфраструктурные ограничения для нового бизнеса, трудности в создания рабочих мест», — сказал сенатор от Архангельской области Виктор Павленко.

Механизмами реализации программы станут два уже созданных инструмента господдержки: «Фонд развития моногородов» и создание в субъектах РФ территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

Как ИА REGNUM сообщили в пресс-службе сенатора, для моногородов Архангельской области актуальным остается использование их потенциала для развития Арктической зоны, по обслуживанию Северного морского пути, оборонных и народнохозяйственных объектов.

«В частности по итогам 2016 года Северодвинск возглавил Сводный рейтинг моногородов Арктической зоны России, подготовленный Центром обеспечения деятельности Государственной комиссии по вопросам развития Арктики. Также в десятку лучших арктических моногородов вошли Новодвинск (6-е место) и Онега (8-е место). Сейчас стоит важная задача привлечь в регион средства из «Фонда развития моногородов» на модернизацию объектов инфраструктуры, необходимых для новых инвестпроектов в рамках приоритетной программы развития моногородов», — отметил Павленко.